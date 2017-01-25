AP’de Kıbrıs ve enerji tartışıldı

Avrupa Parlamentosu’nda (AP), Kıbrıs sorunu ve çözümün enerji sektörüne etkileri tartışıldı.

Avrupa Parlamentosu’nda, AP Milletvekili ve Hak ve Özgürlükler Hareketi Gençlik Kolları Başkanı İlhan Küçük sponsorluğunda “Kıbrıs ve Enerjide Gelişmeler” konulu bir toplantı düzenlendi.



Toplantıda konuşan, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nden Yrd. Doç. Dr. Hayriye Kahveci, “Güney Kıbrıs, bu doğalgaz meselesiyle bir avantaj elde etmeye çalışıyorsa aslında yolun o tarafa doğru gitmediğini geçmiş olan tecrübelerimiz bize gösterdi.” dedi.

Kıbrıs sorunu açsısından kritik bir dönemde olunduğuna dikkati çeken Kahveci, doğalgaz konusunun uzun yılardır Kıbrıs sorununa kaybolan ilgiyi tekrar çekmek için önemli bir itici güç olduğunu söyledi.

Kahveci, 2002 yılından beri doğalgaz meselesinin her gerildiği dönemin, Kıbrıs konusunda bir kritik süreç olduğuna dikkati çekerek, “Rumlar sürekli bu doğalgaz meselesini müzakereleri ve yakınlaşmayı geren bir unsur olarak kullanmaya çalışıyor.” diye konuştu.

Tel Aviv Üniversitesi’nden Yardımcı Profesör Angelos Giannakopoulos, Türkiye’ye başkanlık sistemi gelmesiyle beraber Kıbrıs sorununun çözümünün kolaylaşacağını söyledi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz enerji havzalarında kilit ülke konumunda olduğuna dikkati çeken Giannakopoulos, Kıbrıs sorununun Türkiye olmadan çözümlenemeyeceğini anlattı.

İsveç’te bulunan Kalkınma ve Güvenlik Politikaları Enstitüsü’nden (ISDP) Dr. Ozan Serdaroğlu da “Kıbrıs’ta bulunan enerji kaynaklarından yararlanabilmek için Rum tarafıyla Türk tarafının birlikte enerji konularını görüşebilmesi gerekiyor” dedi.

Enerjide işbirliği yapılmasının tarafların ortak çıkarına olduğunu belirten Serdaroğlu, Kıbrıslı Türklerin enerji gündemine daha fazla hazırlanmaları gerektiğini ifade etti.



KKTC’deki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan ise Kıbrıs sorunun çözülmesi durumunda enerjide işbirliğinin daha kolay gerçekleşebileceğini söyledi.

Kıbrıs sorununun günümüzde çok kritik bir aşamaya geldiğini belirterek, “Çözüm için çok önemli bir yol kat edildi. Bu noktada Kıbrıslı liderler, yönetim, güç paylaşımı, ekonomik konular, AB konuları, mülkiyet konuları ve toprak konularında önemli ilerlemeler kaydettiler.” diye konuştu.

Candan, Kıbrıs sorununun çözümünde mevcut momentumun yitirilmemesi gerektiğine işaret ederek, çözümün tüm tarafların ekonomik faydasına olduğunu, fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.