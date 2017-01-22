Antik Liman Sessiz Bir Cumartesi Geçirdi

Girne’nin turistik bölgelerinden Antik Liman’a rağbet kalmadı. Girne Antik Liman, hafta sonu olmasına rağmen dün ne turistlerin de vatandaşların ilgi odağı oldu

Duygu ALAN

Girne dün güneşli havaya uyandı. Uzun zamandır umduğu satış rakamlarına ulaşamayan çarşı esnafı, işyerinin kepenklerini dün yine büyük bir umutla açtı ancak bekledikleri satış yine olmadı.

Girne çarşısında işler dün kesat giderken hafta sonlarının uğrak gezi alanlarından Girne Antik Liman’da da gün boyunca ziyaretçi sayısı bir elin parmaklarını geçmedi.

Antik Liman’da dün akşam saatlerine kadar birkaç turist ve çarşı izninde olan bazı askerler vardı.

Beklenen turist ziyareti olmayınca Antik Liman’da hizmet veren restoranlarda da doluluk olmadı. Antik Liman esnafının yüzü satışlarından yana gülmedi.

Kafa dinlediler

Balık tutmaya meraklı olan bazı vatandaşlar dün balık avı zevkini Kordonboyu’nda yaptı. Kimisi arkadaşı ile kimisi tek başına Girne Antik Liman ve Kordonboyu’na giderek balık avlama zevkini yaşadı.

Bazı amatör balıkçılar da bir eline oltasını, kovasını aldı, diğer eli ile de torununun elini tuttu, sabahın erken saatinde Kordonboyu’na koştu.

Bir yandan içeceklerini yudumlayan amatör balıkçılar biryandan da hem balık tutma zevkini yaşadı hem de Kordonboyu’nun sessizliğinde kafa dinledi.