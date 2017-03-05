Antalya’da Galatasaray’a olaylı karşılama

Antalyaspor’la yarın oynayacak olan Galatasaray’ı Antalya’ya gelişinde karşılayan taraftarlar, sarı kırmızılı futbolculara tepki gösterip yönetimi istifaya çağırdı. Taraftarlar takım otobüsünü yumruklayıp polisle de kavga ettiler.

Galatasaray, saat 13.20’de uçakyla Antalya’ya geldi. Sarı kırmızılı takımı havalimanında karşılayan bir grup taraftar, futbolcu ve yöneticileri protesto etti, takımlarının kötü gidişatına tepki gösterdi. Taraftarlar, ‘Ey ruh nerdesin. Bize eski Cim Bom’u verin’ yazılı pankart da açtı. Taraftarlar, futbolcu ve yöneticiler kendilerini bekleyen otobüsüne bindikten sonra da protestolarını sürdürdü. Bu arada taraftarlar, kendilerini uzaklaştırmak isteyen polisle de tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, karşılıklı yumruk ve tekmelerin atıldığı görüldü. Bazı taraftarlar, hareket etmeye başlayan otobüse yumruk ve tekme attıkları dikkati çekti. Galatasaray kafilesi, daha sonra kalacağı otele gitti.

Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Hollandalı Sneijder, idmanda sakatlık geçiren De Jong ve sarı kart cezalısı olan Podolski’nin yanı sıra tedavisi devam eden Serdar Aziz, Antalya’ya getirilmedi. Teknik direktör Igor Tudor’un Antalya kafilesinde şu isimler yer aldı: “Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Linnes, Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Chedjou, Hakan Balta, Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Pesqueira, Cavanda ve Sabri Sarıoğlu.”

Galatasaray son idmanını bugün saat 18.00’de yaparak maç saatini bekleyecek.