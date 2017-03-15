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15 Mart 2017

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Anneannesini kurtarmak için -24 derecede 8 km yürüdü

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Anneannesini kurtarmak için -24 derecede 8 km yürüdü
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Rusya Federasyonu’nun Moğolistan sınırlarındaki özerk Tuva Cumhuriyeti’nde 4 yaşındaki Saglana Salchak, ormandaki evde yanında kaldığı büyükannesinin hareket etmemesi üzerine yardım çağırmaya gitti. Büyükbabasının da görme engelli olduğu ifade edilen Salchak, kendilerine en yakın eve ulaşmak için 8 kilometreden de fazla yürüdü.

Ateş yakıp ısınmak için yanına kibrit kutusu alan 4 yaşındaki kız, kurt sürüleriyle dolu ormanda eksi 34 derece soğukta yürüyerek komşularının evine varmayı başardı.

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Cesur kızın büyükannesinin  kalp krizinden öldüğü açıklandı. Dondurucu tayga ormanlarında büyükannesine yardım çağırmak için kilometrelerce yürüyen küçük kız, bölgede kahraman ilan edildi. Olay yetkililer, Salchak’ın annesi hakkında soruşturma başlattı.

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