Anne-oğuldular baba-kız oldular

ABD’nin Michigan Eyaleti’nde yaşayan 6 çocuk annesi Erica House’un ortanca oğlu Corey (16) 4 yıl önce cinsiyet değiştirmek istediğini açıkladı

2 yıl boyunca psikiyatrik destek alan Corey’e 2 sene östrojen tedavisi uygulandı. Bunun sonucunda Corey, başarılı bir şekilde kız oldu.

Anne Erica House ise 2015 senesinde ailesine erkek olmak istediğini söyledi. Geçen yıl şubatta testosteron tedavisi gören House da erkek oldu. Süreç boyunca eşinden ve çocuklarından büyük cesaret aldığını söyleyen Erica, göğüslerini de aldırarak geçiş sürecini tamamlayacak.