Şimdi ne olacak?

Sen plesibit diyeceksin,

O 20 Temmuz mu?

Görüşmeler tarih sayfaları ile mi sürdürülecek?

…

O zaman ne var ne yok araştırılıp ortaya konsun…

…

Plesibit’le ilgili bir karar alınınca,

Diğer cemaat karşı çıktı.

O karşı çıkınca kendisine 20 Temmuz hatırlatıldı…

…

Hatırlatılacak, anılacak, yad edilecek, hüzünlenecek, gururlanacak o kadar çok şey var ki…

…

1571 de hatırlatılabilirdi mesela.

Biz hatırlatalım:

Tarih 08 Eylül 2016.

Geçtiğimiz yıl.

Gazetelerde çıkan bir haber şöyle:

“Lefkoşa’nın fethinin 446’ıncı yıldönümü” nedeniyle Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde yarın 16.00’da tören düzenlenecek.

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlanacak.”

…

Bilindiği gibi Lefkoşa’nın fethi her yıl kutlanıyor.

Bu işle Kaymakam görevli…

…

Ama bu fethin kutlanması daha şaşaalı bir hale sokulabilir.

Olayın içinde bir de Rum kahraman var üstellik.

Bir yazımızda 1570’deki Lefkoşa’nın fethini anlatırken,

O savaşa tanıklık eden Lefkoşa’da Dominik Manastırının Baş Rahibi Fra Angelio Capelio’nun,

“…sarhoş bir Rum, Saraydaki St. Mark (Venedik) bayrağını indirerek Türk sancağını çekti…” diye kitabına not düştüğünü hatırlatmıştık…

…

İlginç olaylar, anılacak olaylar, eğittim yolu ile genç nesillere aktarılacak olaylar çoktur.

St. Mark Bayrağını indirip Lefkoşa’da Osmanlı sancağını göndere çeken bir Rum niye anılmasın?

Sarhoş olmasının hiçbir önemi yok.

Plesibit’te 40 kadar Kıbrıslı Türk de imza koymuştur.

Bir Rum’un Türklerin Lefkoşa’nın fethine,

40 Türkün Rumların Enosis arzusuna koydukları katkı anılmayacak bir durum mu?

…

Anılacak olay çok.

1916 ile 1918 yılları asında Osmanlı ordusuna mensup Tayyareci Mithat Nuri Bey Kıbrıs hava sahalarında keşif uçuşları yapıyor ve raporlar hazırlıyordu.

Bu raporlarda Kıbrıs’ta bir hareketlilik olmadığı, bir saldırı halinde Kıbrıs’ın alınabileceği belirtiliyordu.

Bu keşifler sırasında Üsteğmen Mithat Bey Kıbrıs semalarında uçarken denize inerek bir sandala yaklaşmış ve geminin Kaptanı Kıbrıslı Karayusufoğlu Hüseyin’i alıp gerisin geriye Türkiye’ye dönmüş, kaptandan Kıbrıs hakkında bilgiler alınmıştı.

Tarihin bu “şanlı” sayfası bir federasyonda Rum-Türk bütün çocuklara anlatılabilir…

…

Diyeceğim,

Eğer Anastasiadis bir gün Nikos Samson’u da anmak isteyecekse,

Karşısına Volkan çıkarılmalı.

Rum ve Türk çocukları,

Yeni nesiller yani,

Atalarının ne mal olduklarını iyice öğrenebilsinler…