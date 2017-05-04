Angolemli: Yollarımız birer tuzak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli, trafikteki sorunlara değinirken, şu anda yolların birer tuzak olduğunu ileri sürerek, Şehir Planlama Dairesi ve belediyelerin ne yaptığını sordu.

Angolemli, trafiğin Kıbrıs sorunu kadar önemli bir sorun olduğunu ancak basında yeterli ilgi gösterilmediğini belirtti.

Meclis’teki “Trafik Güvenliği” konulu olağanüstü toplantıda söz alan Angolemli, trafik sorununun ancak birlikte olunarak çözülebileceğine işaret etti.

Ülkede yıllarca sol direksiyon araçlara izin verildiğini ve bu nedenle de birçok kazanın meydana geldiğini kaydeden Angolemli, ülkenin birçok konuda sınıfta kaldığını ve trafiğin de bunlardan biri olduğunu savundu.

Kar-İş’in eylemine de değinen Angolemli, toplu taşımacılığa zam gelmesine rağmen öğrenci taşımacılığına zam yapılmamasının eyleme neden olduğunu anımsattı ve uzlaşma yollarının aranması gerektiğini söyledi.

Angolemli, buradaki eylemin faturasının sadece öğrenciye çıktığını iddia ederek, hükümeti uzlaşma yolu aramamakla suçladı.

Tali yoldan ana yola girişlerde yaşanan sıkıntıları dün yaşadığı bir olaydan yola çıkarak anlatan Angolemli, ülkede bir dönem yoğun baskılar sonucu 17 yaşında ehliyet verildiğini, bunun da birçok kazaya yol açtığını ifade etti.

Angolemli, trafiğe önem verilmediğini, yolların delik deşik olduğunu kaydederek, devlet dairelerinde trafik uzmanlarının çok yetersiz olduğunu söyledi.

Hüseyin Angolemli, trafikte araç sayısı arttıkça vergilerin de arttığını ancak toplanan paraların nereye gittiğinin belli olmadığını anlattı.

Ağır vasıtaların taşıdığı yüklerin denetlenmesi için kantar alınmamasını eleştiren Hüseyin Angolemli, orta refüj yapımlarının durmasının yol açtığı tehlikeleri anlattı ve yaşanan kazalardan örnekler verdi.

“YOLLARIMIZ BİRER TUZAK”

“Şu anda yollarımız hep birer tuzaktır” diyen Angolemli, “Kimdir bunları yaptıran, şehircilik nerede, belediye nerede?” diye sordu.

“KIBRIS SORUNU KADAR ÖNEMLİ ANCAK…”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, trafiğin Kıbrıs sorunu kadar önemli bir sorun olduğunu ancak Meclis’in bugünkü toplantısına basında yeterli ilgi gösterilmediğini belirtti.

Herkesin görevini yapması gerektiğini vurgulayan Angolemli, cep telefonlarının trafik kazalarını dört kat artırdığının belirlendiğini ancak buna karşı hiçbir önlem alınmadığını söyledi.

Angolemli, cezalardan elde edilen gelirin trafiğe ayrılmasını istedi ve yolların, şehirlerin karanlıkta kalmasını eleştirdi. Angolemli, sürücülerden önce alt yapının sorgulanmasını istedi.

Trafik kültürünün de giderek değiştiğini ve kırmızı ışıkta geçme, sağdan gelene bakmadan ana yola çıkma gibi davranışların artmasının nedeninin denetim eksikliği olduğunu ifade eden Angolemli, böyle giderse yakında kırmızı ışığa uymamadan kaynaklı kazaların artacağını vurguladı.

BAKANLIĞA UZMAN İSTİHDAMI YAPILSIN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda mühendis eksikliği bulunduğunu belirten Angolemli, bakanlığa trafik konusunda uzman istihdam edilmesini önerdi.

Büyük iş araçlarının mutlaka denetlenmesi gerektiğini ifade eden Angolemli, özellikle beton mikser araçlarının yollarda tehlike saçtığını kaydetti.

Olağanüstü toplantının mutlaka meyve vermesi gerektiği ve kriz masası gibi bazı kararların üretilmesi gereğine vurgu yapan Angolemli, hükümete çağrı yaparak, trafikten toplanan vergilerin büyük bölümünü denetime ayrılmasını istedi.