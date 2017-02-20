Angelina Jolie’den çarpıcı Donald Trump tespiti

Kamboçyalı yazar Loung Ung’ın Önce Onlar Benim Babamı Öldürdü adlı kitabını yönetmen olarak beyaz perdeye taşıyan Jolie, filmin galası için bulunduğu Kamboçya’da BBC’ye konuştu. Jolie’nin beyaz perdeye aktardığı kitap, Loung Ung ve ailesinin Kamboçya’da Kızıl Kmerler döneminde yaşadıklarını anlatıyor.

Angelina Jolie bu filmle, 2 milyon kişinin yaşamını yitirmesine yol açan olayların travmasının Kamboçyalılar tarafından daha açık bir şekilde tartışılmasını sağlamak istediğini söyledi: “Bu ülkeye geldiğimde insanlarını çok sevdim, tarihlerini öğrendim ve öğrenirken aslında dünyayla ilgili ne kadar az şey bildiğimi fark ettim. “Bu ülke benim için bir uyanış oldu. Bu ülkeye her zaman minnettar olacağım.” Jolie Kamboçya’ya ilk olarak 2001 yılında Lara Croft: Tomb Raider filminin çekimi için gelmiş, sonrasında Kamboçya’dan bir evlat edinmişti.

Filmin büyük bir kısmı Kmer dilinde. Angelina Jolie, bir yandan yaşananları dünyaya anlatırken diğer yandan da Kamboçya içinde daha fazla tartışılmasını sağlamak olduğunu söylüyor: “Umarım ülke bunu daha fazla tartışır. Kendi hikayelerini henüz çocuklarıyla paylaşmamış çok kişi var.” Filmin galası Cumartesi günü, Angelina Jolie’nin oynadığı Tomb Raider filminin de bir kısmının çekildiği Angkor Wat tapınağında gerçekleşti. Galaya Angelina Jolie ve 6 çocuğunun yanı sıra, ülkede kurduğu bir çevre vakfıyla yaptığı işler nedeniyle Jolie’ye 2005 yılında Kamboçya vatandaşlığı veren Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni de katıldı.

BOŞANDIKTAN SONRAKİ İLK BÜYÜK ETKİNLİĞİ

Angelina Jolie, eşi Brad Pitt’ten boşanmak için Eylül ayında başvuru yapmıştı. 2004’ten beri birlikte olan çift 2014 yılında evlenmişti. Jolie, boşanma süreciyle ilgili olarak “Çok zordu” ifadesini kullandı ve şunları söyledi: “Pek çok insan kendini bu durumda buluyor. Bütün ailem zor bir dönemden geçti. “Ben çocuklarıma, çocuklarımıza odaklanıyorum. “Biz hep bir aile olarak kalmaya devam edeceğiz ve ben de bu sayede başa çıkabiliyorum. “Yaşadıklarımızın bizi daha güçlü ve yakın kılacağından emin olarak başa çıkıyorum.”

Angelina Jolie, kısa süre önce New York Times’a bir makale yazarak Donald Trump’ın seyahat yasağını eleştirmiş, ülkesini korkulara değil gerçeklere dayalı kararlar almaya davet etmişti. Jolie bu söyleşide Trump’la ilgili yorum yapma konusunda biraz isteksiz görünse de şunları söyledi: “Amerikan halkı tüm başkanlardan daha büyüktür. Ülkeme ve değerlerimize inanıyorum. Duyduğumuz ve hissettiğimiz pek çok şeyin temelinde, insanları ırklarına veya fikirlerine göre ayırma, korku ve nefret yayma olduğuna inanıyorum ve bu Amerikan değildir. Şu anda dünyanın dört bir yanından insanların hakları, özgürlükleri ve hissettikleri için sözlerini söylemesi çok etkileyici. Amerika’da da insanların ‘bence bu Amerikan değil, bu anayasaya aykırı’ dediğini duyuyoruz.”

AMERİKAN HALKI TÜM BAŞKANLARINDAN DAHA BÜYÜKTÜR