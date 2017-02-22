Angelina Jolie böcek yedi

Altı çocuğuyla birlikte yeni filminin tanıtımı için Kamboçya’ya giden Angelina Jolie, akrep ve örümcek pişirerek çocuklarıyla birlikte yedi.
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Angelina Jolie, yeni filminin tanıtımı için gittiği Kamboçya’da çocuklarıyla birlikte akrep ve örümcek yedi.
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BBC’ye Brad Pitt’le ayrılığına dair röportaj veren Jolie, kanal için bir de geleneksel Kamboçya yemeklerinden pişirdi.
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41 yaşındaki ABD’li oyuncu, çocukları yanındayken akrep ve örümcek pişirdikten sonra onlara böceklerin nasıl yendiğini gösterdi.
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BBC’nin yayınladığı görüntülerde Jolie’nin “Kim bir örümceği paylaşmak ister?” ve “Akrepleri çiğnemek zor oluyor” gibi sözleri dikkat çekti.
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Jolie bir ara, “Cırcır böceği ve birayla başlayıp, sonra örümceğe geçebilirsiniz” ifadesini kullandı.
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Çocuklarının da böcekleri tatmasından sonra Jolie, onlara beğenip beğenmediklerini sorunca, “Cips gibi” yanıtını aldı.
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Çocukları Maddox (15), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (10), ikizler Vivienne ve Knox (8) ile birlikte son sinema projesi ‘First They Killed My Father in Cambodia’nın tanıtımı için Kamboçya’ya giden Jolie, BBC’den Yalda Hakim’e boşanma süreciyle ilgili ilk kez konuştu.
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Konuşması esnasında zaman zaman duygulanan ve gözleri dolan Jolie, boşanmayı “Zor bir dönem” olarak tanımladı.
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Ünlü oyuncu, “Bu konu hakkında çok zor bir dönem olduğu, bir aile olduğumuz ve daima bir aile olacağımız dışında çok fazla şey söylemek istemiyorum” dedi.
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