Angelina Jolie böcek yedi

Çocukları Maddox (15), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (10), ikizler Vivienne ve Knox (8) ile birlikte son sinema projesi ‘First They Killed My Father in Cambodia’nın tanıtımı için Kamboçya’ya giden Jolie, BBC’den Yalda Hakim’e boşanma süreciyle ilgili ilk kez konuştu.