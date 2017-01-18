Android’in iPhone’u gölgede bıraktığı 6 şey

Android işletim sistemi ile çalışan Pixel ve Galaxy S7 hızlı şarj özelliğine sahip. BU özellik hala iPhone’larda bulunmuyor.

Microsoft, Samsung ve Google’ın bazı modellerinde kablosuz şarj özelliği bulunuyor. Apple’ın bu özelliğe bu yıl tanıtacağı modelde ilk defa yer vermesi bekleniyor.

iPhone’ların Android’in arkasında kaldığı bir başka konu ise kullanıcılarına ekstra depolama alanı sunmaması.

Bazı Android modellerinde çift SIM kart kullanımına izin veriliyor. Bu işlem iPhone’lar ile yapılamıyor.

Android modellerinde kullanıcı hangi browser ile işlem yapabileceğine karar verebiliyor. Ancak Apple bu konuda kullanıcılarına kısıtlamalarda bulunuyor.