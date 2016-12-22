Android cihaz kullananlara virüs uyarısı

Her ne kadar Google Play ve Apple mağazaları geçmişte virüslü uygulamalara ev sahipliği yapmak ve bunları yaymakla ilgili sorunlar yaşamış olsa da virüslü programlar genellikle bu iki resmi internet sayfasına bağlı olmayan üçüncü tarafsitelerinden dağıtılıyor.

Ele geçirilen bu uygulamalar tıpkı orijinal uygulamalar gibi hareket ediyor ancak C2 iletişimleri de dâhil olmak üzere gömülü ve şifreli kötü amaçlı işlevler içeriyor.

Bu aslında, yönetici erişimi ve indirilebilir Trojan modüllerine erişim sağlayacak bir kötüye kullanım paketi.

Her ne kadar kurbanların çoğu Rusya’da olsa da başarılı hacker teknikleri genellikle dünyanın diğer bölgelerine yayılma eğilimindedir.

Kullanıcılar Tordow 2.0 ve benzeri tehditlerden korunmak için güvenlik yazılımlarını güncel tutmalı, talep edilmemiş bağlantı ve eklere karşı tedbirli olmalı ve uygulamaları yalnızca resmi internet sitelerinden indirmeliler.