Anastasiadis’ten sert tepki

Anastasiadis: Eğer görüşme Güven Yaratıcı Tedbirler üzerinde olursa akşam yemeğinin ‘akıbeti kötü’ olacaktır

Rum Lider, Pazar akşamı gerçekleşecek yemekte Güven Yaratıcı Tedbirler`in görüşülmesi amaçlanıyorsa o zaman faydalı bir diyalog başlatılması çabalarının `akıbetinin kötü` olabileceğine dikkati çekti.

Anastasiades, Lefkoşa`da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Toplumu lideri Mustafa Akıncı`nın geçen Şubat`tan bu yana iki toplum liderini ilk kez bir araya getirecek akşam yemeğinde `Güven Yaratıcı Tedbirlerin öncelikle görüşülmesi gerektiği` şeklindeki sözlerini yorumladı.

Cumhurbaşkanı, çabalarının Kıbrıs Türk tarafının geçen Şubat`ta barış müzakerelerini terk etmesiyle ortaya çıkan krizi aşmak olduğunu bildirdi.

Nicos Anastasiades, “Pazar günü `sosyal bir etkinlik` olarak nitelenen akşam yemeğiyle nasıl ilerleyebileceğimize karar verme fırsatımız olacaktır” dedi ve şöyle devam etti:

“Eğer hedef veya amaç Güven Yaratıcı Tedbirleri görüşmekse, sanırım faydalı bir diyaloğa nihayet başlamak için gerekli koşulları oluşturmaya çalışanların çabalarının akıbeti kötü olacaktır”.

“Akşam yemeğindeki görüşmenin, Ankara`nın bölgede Türk sondajı için yayımladığı bir dizi denizcilik mesajı veya Navtex`le, 1974’te olanlar gibi veya 1983’te KKTC’nin yıldönümleriyle ilgili Güven Yaratıcı Önlemler üzerinde mi yoğunlaşacağını merak ediyorum.”

“Kıbrıs Rum tarafının krizin ele alınmasını serinkanlılıkla ve ihtiyatla, tarafsızca değerlendirmesi gerekiyor. Kıbrıs Türk toplumu liderinin, Rumlarında hassasiyetleri olduğunu anlamaları gerektiğini” belirtti.

67 yıl önce yaşanan tarihi olaya basit bir atıfta bulunmanın kriz olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Anastasiades Meclis`in kararını `yanlış` olarak nitelemiş ve Akıncı`ya müzakere masasına dönme çağrısında bulunmuştu.

BM Genel Sekreteri`nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide Pazartesi günü, iki lideri 2 Nisan Pazar günü Lefkoşa`daki ara bölgede bulunan Ledra Palas`ta bir akşam yemeğine davet ettiğini duyurmuştu.

Kıbrıs Haber Ajansı