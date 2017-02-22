Anastasiadis’ten dönüşümlü başkanlık açıklaması

Rum lider Anastasiadis, Papadopulos ve Hristofyas’ın kabul ettiği dönüşümlü başkanlığı hala neden kabul etmediği sorusuna 4 kelimeyle cevap verdi.
Anastasiadis, Atina Haber Ajansı’na verdiği 1300 kelimelik müzakere ayrıntılarının yer aldığı mülakatta “haleflerinizin dönüşümlü başkanlığı kabul ettiğini dikkate alacak olursak, siz neden kabul etmediniz” sorusuna sadece 4 kelimeyle cevap verdi.
İşte o cevap:
“Müzakere konularına girmek istemiyorum”.
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