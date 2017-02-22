Anastasiadis: Üzüntü duydum

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yarın için planlanan Liderler görüşmesine katılmayacağının belirtilmesinin ardından Rum Yönetimi Başkanı Nicos Anastasiadis’ten açıklama yaptı.

Anastasiadis twitter hesabından açıklama yaparak Cumhrubaşkanı Akıncı’nın yarınki görüşmeye katılmayacağından dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

Rum Lider Anastasidis, herhangi bir zamanda Akıncı ile tekrar müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu belirtti.