22 Şubat 2017

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Anastasiadis: Üzüntü duydum

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Anastasiadis: Üzüntü duydum
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yarın için planlanan Liderler görüşmesine katılmayacağının belirtilmesinin  ardından   Rum Yönetimi Başkanı Nicos Anastasiadis’ten  açıklama yaptı.

Anastasiadis twitter hesabından açıklama yaparak  Cumhrubaşkanı Akıncı’nın yarınki görüşmeye katılmayacağından dolayı üzüntü duyduğunu   söyledi.

Rum Lider Anastasidis, herhangi bir zamanda Akıncı ile tekrar müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu belirtti.

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