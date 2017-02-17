17 Şubat 2017

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Anastasiadis : Sorumluluk Yükleme Oyununa Müdahil Olmayacağım

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Anastasiadis : Sorumluluk Yükleme Oyununa Müdahil Olmayacağım
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bir yazılı açıklama yaparak “gereksiz bir sorumluluk yükleme oyununa müdahil olmayacağını” ifade etti.

Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, bir sonraki liderler görüşmesine katılması çağrısı yaptı.

Rum radyosunun haberine göre Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin, dünkü görüşmelerde yaşananlara ilişkin açıklamaları üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Anastasiadis, özellikle BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin dün yaptığı açıklamalardan sonra sorumluk yükleme oyununa girmek istemediğini söyledi.

Anastasiadis açıklamasında ayrıca Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla gelişim halindeki diyaloğu sürdürme kararlığını da dile getirdi.

Anastasiadis, açıklamasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bir sonraki liderler görüşmesinde yer alması için de çağrıda bulundu.

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