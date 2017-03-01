Anastasiadis: Neyi düzelteyim, tarihi mi?

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bugün katıldığı bir etkinlik çerçevesinde çeşitli açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Rum radyosunun haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Petrol ve Doğalgaz Akdeniz Forumu 2017” etkinliği çerçevesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Kıbrıs Türk liderinin, Rum Meclisi’nin plebisit kararının düzeltilmesine ilişkin herhangi bir talebinin mazur gösterilemeyeceğini savundu.

Anastasiadis açıklamasında “Neyi düzelteyim, tarihi mi” sorusunu sorarak her devletin ve her halkın tarihinde olumlu ya da olumsuz olayların kaydedildiğini belirtti.

Anastasiadis “Sonuç olarak neyi düzelteceğiz?” sorusunu sordu.

Türk yetkililerin açıklamalarının sorulması üzerine Anastasiadis, Türkiye’nin, kendi amaçları için arzuladığı ortamın yaratılması oyununa girme niyetinde olmadığını belirtti.

Anastasiadis, MHP Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını da mantık dışı olarak nitelendirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektubun içeriğinin sorulması üzerine Anastasiadis, olayların aktarıldığını ve diyaloğun kesilmesine yol açan nedenin önemsizliğini izahat ettiğini belirtti.

Anastasiadis, bu çerçevede Kıbrıs Rum tarafının diyaloğun sürdürülmesine ilişkin arzusunu da yinelediğini ifade etti.