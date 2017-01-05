Anastasiadis: Konferans beşli olacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Cenevre Konferansı’nın “beşli nitelikte olacağı ve kendisinin ise hem Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı hem de Kıbrıs Rum tarafının temsilcisi sıfatlarıyla konferansa katılacağını” söyledi.

Rum basını, Anastasiadis’in dünkü görüşme sonrasında yaptığı açıklamayı ağırlıklı olarak “beşli konferansın kabulü” yorumlarıyla başlıklarına taşıdı.

Alithia gazetesi: “Konferansın Oluşumu Netleşti” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in dünkü görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Cenevre konferansının oluşumunun nasıl olacağını netleştirdiğini yazdı.

Gazete, güvenlik konulu konferansın AB ve BM Güvenlik Konseyi üyelerinin katılımına açık olacağını, Anastasiadis’in ise konferansa “Kıbrıs Cumhuriyeti devlet başkanı” ve “Kıbrıs Rum tarafı temsilcisi” şeklinde iki sıfatla katılacağını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Akıncı’yla görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Güvenlik Konseyi üyelerini Cenevre konferansı hakkında bilgilendirmesi ve eğer isterlerse katılabileceklerini söylemesi konusunda Akıncı’yla uzlaştıklarını, ayrıca Guterres’in AB’yi de katılma yönünde davet edeceğini belirtti.

Akıncı’yla görüşmesinin yapıcı geçtiğini ve tarafların müzakerecilerinden, bugüne kadar ilerleme sağlanan ve askıda bulunan konular hakkında bilgi aldıklarını ifade eden Anastasiadis, 9-11 Ocak tarihleri arasında planlı bir müzakere yapılabilmesi için bir liste hazırlanması konusunda uzlaşıldığını vurguladı.

“AYIN 11’İNDE HARİTALAR SUNULACAK”

Anastasiadis, 11 Ocak’ta haritalar sunulması, 12 Ocak tarihinde de konferansa geçilmesi konusunda da uzlaştıklarını belirtirken, Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ülkenin konferansa katılıp katılmayacakları yönündeki bir soruya “Eğer isterlerse katılabilecekleri konusunda net biçimde bilgilendirilecekler” yanıtını verdi.

Anastasiadis: “Sadece beşi değil, diğer 15 üye ve daha önce de dediğim gibi, Genel Sekreter AB’yi de katılması için çağıracak. Elbette bunun, davet edilen herkesin Garantörlük Anlaşmasının da bir parçası olacağı anlamına gelmeyeceğini, bunun sadece Kıbrıs Cumhuriyeti, üç garantör ülke ve iki toplumu ilgilendirdiğini vurgulamak isterim” şeklinde konuştu.

Gazete, konferansın “altılı mı olacağı?” şeklindeki bir soruya karşılık ise “Konferans, Devlet Başkanının ve Kıbrıs Rum tarafının temsilcisi olarak hazır olunacak beşli konferans şeklinde olacak” yanıtını verdiğini aktardı.

Bir diğer soruya karşılık Anastasiadis, “askıda bulunan konuların, bugün anlaşmaya varılacak şekilde hallolmadığını, özlü konulara ilişkin tüm konuların iki sütun şeklinde kayda geçirilmesi ve 9 ila 11 Ocak tarihleri arasında müzakere edilmeleri konusunda uzlaşıldığını” ifade ederken “11 Ocak’ta ise haritalar, uzlaşıya varılanlarla uyumlu olup olmadıkları incelendikten sonra BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı’na sunulacak” şeklinde konuştu.

“Haritaların birbirleriyle örtüşmesi mi gerektiği” şeklindeki bir soruya karşılık ise Anastasiadis “Uzlaşı çerçevesinde olmalılar” yanıtını verdi.

Güzelyurt’un iadesi konusundaki bir soruya cevap vermekten kaçınan Anastasiadis, 9 ila 11 Ocak tarihleri arasındaki müzakerelerde kapanmayan konuların 12 Ocak’taki konferansa taşınmayacaklarını, konferansta sadece güvenlik konusunun ele alınacağını ifade etti.

Anastasiadis: “Eğer özlü konulardaki açık kalmış unsurlarda ve güvenlik konusunda ilerleme olursa geri gelerek açık kalan konularda daha fazla müzakereyle uzlaşı olup olmayacağına bakabiliriz” şeklinde konuştu.

Gazete, garantör ülkelerin konferansta hangi düzeyde temsil edileceklerinin sorulması üzerine ise, “Bildiğim kadarıyla Türkiye Cumhurbaşkanı ve Yunanistan Başbakanı olacak, ancak İngiltere’nin ne düzeyde temsil edileceğini bilmiyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti de elbette Başkan düzeyinde olacak” ifadesini kullandı.

PARTİLERİN ELEŞTİRİLERİ VE ANASTASİADİS’İN YANITI

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Anastasiadis’in Cenevre’deki konferansın beşli olacağını söylemesinin ardından Rum siyasi partilerinin Anastasiadis’e yönelik eleştiriler içeren açıklamalar yaptıklarını, Anastasiadis’in ise bu açıklamalara “Artık ciddileşmeliyiz” şeklinde yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre, DİKO, EDEK, Çevreciler ve Dayanışma Hareketi’nden dün yapılan açıklamalarda özetle, Anastasiadis’in halkı yanıltmaya çalıştığını ve yıllardır reddedilmekte olan bir şeyi kabul ettiği suçlamasında bulundular.

“ARTIK CİDDİLEŞELİM”

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Anastasiadis’in, Rum siyasi partilerinin, dünkü liderler görüşmesi sonrasında kendisine yönelik yaptıkları eleştirilere yanıt verdiğini ve herkesi “artık ciddi olmaya” çağırdığını yazdılar.

Habere göre Anastasiadis, dünkü Sen Sinod meclisi toplantısı başlamadan hemen önce yaptığı açıklamada, “Ne söylesem her zaman tepki çekiyor. Ya artık ciddileşeceğiz ya da başkalarının girmemizi istediği rotayı takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, “Söylediğim şey, beş tarafın olacağı ve devletin Devlet Başkanı tarafından temsil edileceğiydi” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs Rum tarafı ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, tıpkı Kıbrıs sorununun çözümü sürecinin tamamında olduğu gibi Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı ve Kıbrıs Rum tarafı lideri tarafından temsil edileceğini” vurgulayan Anastasiadis, “Artık ciddileşelim, son kez söylüyorum” ifadesini kullandı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Cenevre Konferansı Beşli – Başkan Anastasiadis İki Nitelikle Katılacak”.

Simerini: “Başkan Konferansın Beşli Olacağını Kabul Etti – Çifte Rol Konusunda Akıncı ‘Herkes İstediği Her Şeyi Söyleyebilir’ Dedi”.

Fileleftheros: “Beşli İçin Kostüm – Başkan Çifte Nitelikle, Akıncı Yemek Anlaşması’na Atıfta Bulunuyor”.

Politis: “Al-Ver De Cenevre’ye Gidiyor – Açık Konuları Beraberlerinde Götürüyorlar”.