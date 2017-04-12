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12 Nisan 2017

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Kıbrıs

Anastasiadis: Çözüm tehdit ve şantajlarla sağlanamaz

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Anastasiadis: Çözüm tehdit ve şantajlarla sağlanamaz
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin egemenlik haklarının müzakere konusu olmadığını savundu.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Paskalya yortusu nedeniyle Larnaka’ya bağlı Delikipo’daki “Korgeneral Stilianu Kalamburci” kışlasını ziyaretinde gazetecilere bazı açıklamalarda bulundu.

Rum kaynaklarına göre, Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki araştırmaların ertelenmesi konusunu gündeme getirmesinin sorulması üzerine, “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin egemenlik haklarının müzakere altında olmadığını belirtti.

Anastasiadis, müzakere masasına, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarıyla ilgili herhangi bir şeyin gelmesini kabul etmediğini ve etmeyeceğini ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, ayrıca Kıbrıs sorununun çözümünün, tehdit ve şantajlarla sağlanmasının mümkün olmadığını diğer tarafın anlaması gerektiğini de savundu.

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