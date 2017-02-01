01 Şubat 2017

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Kıbrıs

Anastasiadis: Bugünkü görüşme yaratıcı…

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Anastasiadis: Bugünkü görüşme yaratıcı…
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla bugün gerçekleştirdikleri görüşmenin yaratıcı olduğunu ve müzakerelerin bundan sonraki gidişatının ele alındığını söyledi.

Rum radyosunun haberine göre Anastasiadis, liderler görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, bugünkü görüşmeyi “yaratıcı” olarak niteledi.

Bir soruya karşılık, görüşmede “dört özgürlükler” konusunun ele alınmadığını ancak Türk yetkililerin açıklamalarının hem dün Eide’yle görüşmede, hem de bugünkü görüşmede gündeme geldiğini söyleyen Anastasiadis, “Ne kadar az açıklama olursa müzakerelere o kadar faydası olur” ifadesini de kullandı.

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin sorulması üzerine ise Anastasiadis, “Bu durumun olumsuz bir etken olduğunu, kısa sürede aşılmasını umut ettiğini” söyledi.

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