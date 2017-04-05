Anastasiadis: Akıncı ikna oldu

Rum Lider Anastasiades, 11 Nisan’da başlayacak müzakerelerin her iki toplumun yararına odaklanması dileğinde bulundu.

BM’nin müzakerelerin 11 Nisan’da yeniden başlayacağıyla ilgili açıklamalarını, gazeteciler tarafından değerlendirmesi istenen Anastasiades, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “en nihayet diyalog yeniden başlıyor ve dileğimiz birlik müktesebatından uzaklaşmayan, ama her iki toplumun yararına odaklanan bir diyaloğa girmektir”.

Rum Lider, “sanırım Sayın Akıncı BM Genel Sekreteri ile yaptığı görüşme sonrası ikna oldu” dedi.

ENOSIS ile ilgili referandum konusunda artık şart ve koşullar olup olmadığı konusunda Anastasiades, bunun hükümetle ilgili bir konu olmadığını, Meclisle ilgili bir konu olduğunu ve şart ve koşullar diye bir şey olamayacağı yanıtını verdi.

Kıbrıs Haber Ajansı