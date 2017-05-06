Anastasiadis: ‘Adaletsizliğe dayalı bir çözüm başarısızlığa mahkumdur’

Rum Lider Nikos Anastasiadis, Cuma akşamı Baf’ta düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, adaletsizliğe dayalı bir çözümün başarısızlığa mahkûm olduğunu belirterek Kıbrıs Rum toplumunun haklarına saygı duyulmasını istediğini açıkladı.

Anastasiadis, “Kıbrıslı Türklerin endişeleri üzerinde gösterdiğimiz hassasiyeti, Kıbrıslı Türklerin de aynı hassasiyeti bize göstermeleri gerektiğini anlamalılar” dedi.

Kıbrıs Rum toplumunun “federasyonun ne olduğunu anlaması” gerektiği yolundaki, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarını yanıtlayan Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamasını üzüntü ile karşıladığını belirtti.

Anastasiadis, “Bir federasyonun neyle ilgili olduğunu biliyoruz, demokrasinin ne anlama geldiğini de biliyoruz. Biliyoruz ve sorunları aşmak için çaba gösteriyoruz, karşılıklı saygının ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun, her iki toplum tarafından da kabul edilir bir çözüm bulunması için bizim onlara gösterdiğimiz saygıyı, Kıbrıslı Rumlara karşı aynı saygıyı göstermesi gerektiğini idrak etmelidir diyen Anastasiades, Kıbrıs Rum tarafının iki bölgeli iki toplumlu bir federasyonun acı uzlaşmasını kabul ettiğini hatırlattı. Ayrıca, bir anlaşmaya varmak için daha fazla ödün verilmesi gerektiğini de ekledi.

Anastasiadis, ertesi gün çökecek olan bir devlet inşa etmek yerine, diyalog konusunda ısrar etmek, barış, yeniden birleşme ve Türk işgal birliklerinin geri çekilmesi için umutları ve şartları yaratacak tutumlar üzerinde ısrar etmek daha iyi olur dedi ve şöyle devam etti: “Sonunda, Kıbrıs vatandaşlarını diğer Avrupa vatandaşlarından ayırmayacak koşulları yaratmamız gerek.”

Anastasiades, Kıbrıs Türkler temel ilke ve değerlere ve insan haklarına saygı gösterilmesi durumunda barışın kurulduğunu anlamaları gerektiğini söyledi.

Anastasiadis, Kıbrıs’ın kuzeyindeki Türk işgal bölgelerinin demografik özelliklerini ve kültürel mirasını değiştirmek için Türkiye’nin “sürekli çabasını” eleştirdi.

Anastasiadis, “İstediğimiz şey haklarımıza saygı duyulmasıdır” diye vurguladı.

Kıbrıs Haber Ajansı