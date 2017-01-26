Anastasiadis açıkladı: ‘Yerleşikler gidecekler’

Anastasiadis, “(Türkiyeliler) yerleşiklere çalışma izni verilecek. Çalışma-ikamet izinleri bittiğinde, zaruri değilse, gidecekler” dedi. II. Hrisostomos da, “Size bir defa da Türkçe söyleyeyim: Çözüm yok!” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de, Türk vatandaşlarının AB’nin 4 temel özgürlüğünden yararlanması gerektiği tezini kabul etmeyeceklerini açıkladı. Anastasiadis, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarının 4 özgürlükten, bütün AB vatandaşları gibi yararlanması gerektiği açıklamasını yorumlaması istendiğinde “Sayın Çavuşoğlu’nun bu söylediğini kabul etmemiz mümkün değil. Bu, işgal ordusunun mevcudiyetinden çok daha kötü olur. Bu tür fikirlerle çözüm olamaz” iddiasında bulundu.

‘Net açıklamalar’

Nikos Anastasiadis, 4’e 1 oranına değinirken ise “Nüfus oranı uzlaşılmıştır. 4’e 1, çözümden sonra Kıbrıs vatandaşlığını edinecekleri anlatır. Bir Türk’ün vatandaşlık alabilmesi için önce 4 Yunan’ın vatandaşlık alması gerekir ki demografik nitelik korunsun” dedi, şunları da ekledi: “İlk başta yerleşiklere çalışma izni verilecek. Çalışma-ikamet izinleri bittiğinde gidecekler. 50-55 bin yerleşik Kıbrıs’ta daimi kalacak, geri kalanları çalışma izni alacak ve bu bittiğinde, izin yenilemeleri zaruri değilse, gidecekler.”

‘Türkçe söylüyorum, Çözüm yok’

Öte yandan Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos da,“Size bir defa da Türkçe söyleyeyim: Çözüm yok!” dedi. Baf’taki “Neapolis Üniversitesi”nde düzenlenen yeni yıl pastası kesme merasiminde konuşan Hrisostomos, şunları söyledi; “Müzakerelerden iyi bir şey çıkmasını diliyorum, ancak öyle bir şey görmüyorum. Tekrar söyleyeceğim: Çözüm görmüyorum, çünkü Türkler her şeyi istiyor. Biz indirim yapsak bile, halkın onayından geçmeyecek. Size bir defa da Türkçe söyleyeyim: Çözüm yok.”