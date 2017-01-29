Çağdaş eğitimdeki yeni paradigmalarda eğitim sistemleri merkeziyetçilikten uzaklaşıp, yerinden yönetim anlayışını hakim kılmaktadır. Bu da çoğulculuğu ve özerkliği getirmektedir. Çağdaş eğitim sistemlerinde hal böyle iken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığımız, Girne’nin güzide lisesi Anafartalar Lisesi’ni başka bir binaya taşıma gayreti içerisindedir. Peki bu karar nerde alınmıştır? Kime sorulmuştur? Hani bizim hedefimiz çağdaş eğitimdi. Bu kararın neresinde çoğulculuk veya demokratik katılımcılık vardır?

Anafartalar Lisesi’nin paydaşları kimlerdir? Öğrencilerdir, öğretmenlerdir, yöneticilerdir, velilerdir, çevredeki esnaftır, Girne’deki sivil toplum örgütleridir ve en sonunda Girnelilerdir.

Okul dediğimiz şey, bir beton yığını değildir. Okul dediğimiz yapının bir canı, bir ruhu, bir duruşu ve bir kültürü vardır. Okul dediğimiz yapının içinde yaşanmışlıklar, anılar, duygular vardır. Ben bu okulu yarın başka bir yere taşıyorum diyemezsiniz. Bir çırpıda bir okulun tarihini, kültürünü, yaşanmışlıklarını ortadan kaldıramazsınız.

Yani anlayacağınız Anafartalar Lisesi sadece bir okul değildir. Binlerce Girnelinin 6-7 yılının geçtiği ve yaşanmışlıkların biriktirildiği bir yerdir.

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İşin ilginç yanı, bu karar alınırken Anafartalar Lisesi’nin sorunlarından çok, bir başka okulun sorunu çözülmeye çalışılmaktadır. Anafartalar Lisesi’nin hemen yanındaki 23 Nisan İlkokulu’nun öğrenci sayısı bini aşmıştır. Bir ilkokulun öğrenci sayısı için bu sayı çok yüksek bir rakamdır. Eğer ilkokulda bir sorun varsa ilkokulun sorunu liseden bağımsız bir şekilde çözmek gerekiyor. 23 Nisan İlkokulu kalabalık olduğuna göre bu okul küçükler(1.ve 2. Sınıflar) ve büyükler(3.-4.-5.sınıflar) olarak iki okula bölünebilir. Aynen Mağusa’da Hüseyin Akil İlkokulu ve Alasya İlkokulu’nda olduğu gibi…

Bakanlığın almaya çalıştığı Anafartalar Lisesi’nin taşınması kararı bir başka tehlikeyi daha beraberinde getiriyor. Bu durum bir süre sonra 23 Nisan İlkokulu velileri ile Anafartalar Lisesi velilerini karşı karşıya getirebilir. Sayın Berova, Girneli bir bakan olarak bu tehlikeli oyunu bakalım ne kadar daha devam ettirecek.

Girne’de yaşanan bu sorun bugün ortaya çıkmadı. Son on yıl içerisinde bu sorun bağıra bağıra geldiğini görmeyen yok. Yıllardır dilimizin döndüğünce bu satırlardan Girne’nin bir ilkokul, bir de ortaokula ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Nerdeyse bunu bütün Girneliler de dile getiriyor.

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Burada esas tartışılması gereken, Girne’de yaşanan nüfus artışı ve bu artıştan payını alan okulların bundan sonraki durumu ne olacağıdır. Bakanlığımız “Anafartalar Lisesi’ni taşımak” gibi palyatif çözümler yerine, geleceğe de hizmet edecek çözümler üretmek zorundadır. Bir zorunluluk haline gelen yeni okul yapımının kararını en erken bir zamanda alınması gerekiyor. Yapılacak olan okulun yerinin Girne merkez okullarını ve trafiğini de rahatlatacak şekilde düşünülmesi gerekiyor. Uzmanlara göre Anafartalar Lisesi’nin taşınması düşünülen Karakum’daki karkas bina bu sorunu çözemeyecek.

Peki hangi akla hizmet edecek bu taşınma işi? Çok mantıklı bir cevap bulamıyor insan… Her ne kadar da sayın bakan kendini Anafartalar Lisesi’nin gancellisini zincirleyeceğini söylese de insanın aklına binbir türlü şey geliyor. Ben pek inanmasam da bugünlerde Girne’de Anafartalar Lisesi binasının yeni açılacak bir üniversiteye verilebileceği konuşuyor.

Aslında burada yapılması gereken bakanlığın kararı yeniden gözden geçirmesi ve paydaşlar ile konuyu yeniden görüşmesi gerekiyor. Girnelinin tepkisi daha fazla büyümeden sorunun bir an önce çözmek en iyisi…