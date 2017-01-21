Amani çabuk alıştı

Süper Lig’in başkent temsilcilerinden Küçük Kaymaklı da Victor-Amani takası gerçekleşirken Amani takımla birlikte idmanlara başladı

DEĞİRMENLİK İLE HAZILRIK MAÇI:

Küçük Kaymaklı devre arası hazırlıklarını dün Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda yaptığı idmanla sürdürdü. Takımla idmanlara başlayan yeni transfer Amani’nin antrenmanda neşeli olduğu gözlemlendi. Yeşil Siyahlılar yarın Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda Değirmenlik ile hazırlık maçı yapacak

Okan KARADEMİR

Süper Lig’in başkent temsilcilerinden Küçük Kaymaklı da Victor-Amani takası gerçekleşirken Amani takımla birlikte idmanlara başladı.

Küçük Kaymaklı devre arası hazırlıklarını dün Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda yaptığı idmanla sürdürdü.

Sezon başında Değirmenlik’ten alınan ancak beklentileri karşılaşamayan Victor’u yeniden Değirmenlik’e veren Küçük Kaymaklı karşılığında ise Amani’yi renklerine bağladı ve yabancı futbolcu dün takımla birlikte idmana çıktı.

Antrenmanda neşeli olduğu gözlemlenen Amani’nin uyum sorununu erken aşacağı düşünülüyor.

Öte yandan denemede olan ve hazırlık maçında izlenen Demba ile ilgili ise teknik direktör Muharrem Mertdin henüz kararını vermiş değil. Bir de Türkiye oyuncu deneyen Yeşil Siyahlıların yabancı kontenjanında şu an da sadece Amani bulunuyor.

Duvarcı çalışıyor, Piro yok

Ara transferde en çok konuşulan isimlerden olan ve transfer belirsizliği devam eden kaleci Hasan Piro dünkü idmanda da yer almadı. Transferindeki sorunların devam ettiği Ali Duvarcı ise Kaymaklı ile rutin idmanlara çıkmaya devam ediyor. Tecrübeli file bekçisinin dünkü idmandaki hırsı da gözden kaçmazken transferdeki pürüzlerin giderilmemesi ise Duvarcı’yı psikolojik olarak etkiliyor.

Değirmenlik ile hazırlık maçı

İkinci devre hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam eden Yeşil Siyahlılar yarın Değirmenlik ile hazırlık maçı yapacak. Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda yapılması planlanan karşılaşma saat 15.00’te oynanacak.