Altuğ damat adayı!

ALTUĞ “KISMET’SE OLUR”DA:

Kıbrıslı yakışıklı oyuncu Altuğ Seçkiner “Kısmetse Olur” programına damat adayı olarak katıldı

Babası aslen Kıbrıslı olan ve Kıbrıs’ta erkek güzeli seçilen oyuncu Altuğ Seçkiner, “Kısmetse Olur”un yeni damat adayı oldu. Pek çok dizi projesinde yer alan Seçkiner, programa katıldığı ilk günden kendisini tanıttı ve aklında henüz bir aday olmadığını dile getirdi.

En son “Elif” dizisinde “Kenan” karakterini canlandıran Altuğ Seçkiner, baba tarafından Kıbrıslı. Erkek güzeli seçildikten sonra dizi sektörüne adım adan yakışıklı oyuncu bugüne kadar pek çok projede yer aldı.

Kıbrıs’ta Erkek Güzeli seçilen ve “Elif” dizisinde rol alan Altuğ Seçkiner’in “Kısmetse Olur” damat adayları arasına katılması heyecan yarattı. Altuğ Seçkiner’in kim olduğu, yaşı kariyer hayatı gibi bilgiler araştırılırken bir yandan da “Kısmetse Olur” evinde nasıl bir tavır sergileyeceği ve kime talip olacağı gibi konular da merak ediliyor.