Altınör: Kimse benden futbolcu alamaz

Türk Ocağı Başkanı Fahri Altınör, son günlerde futbolcu transferleri için bazı kulüplerin ödediği bonservis paraları ile Ocak oyuncularına yönelik girişimlere tepki gösterdi

“BEN 3 KATI MİSİLLEME YAPARIM”:

Altınör: Takımımız futbolcularını, çok yüksek miktarda paralar telaffuz ederek transfer etmek istemeleri, etik olmayan şeylerdir. Bende misilleme yaparım, hem de 3 katını yaparım da piyasa nasıl olur görürler. Ama bu kadar yüksek meblağlar futbolumuzu nereye götürecek? Bu şekilde para dağıtmasınlar

Ahmet ÖZSOY

Futbolda 2017-2018 sezonu öncesi özellikle Süper Lig takımlarının transfer çalışmaları ve görüşmelerinde yapılan teklifler dudak uçuklatıyor.

Süper Lig’de kulüplerin son yıllarda artan yıllık bütçelerinin sürdürülebilir bir yapıda olmaması ve hele hedeften kopan takımların futbolculara verdikleri taahhütlerini yerine getirememeleri sezon sonunda hem futbolcuya zarar veriyor hem de uzun vadede kulüp mali yapısına.

Sezona başlarken büyük hedefler ve büyük düşüncelerle hareket eden başkan ve yöneticiler futbolcu transferlerinde de 50-100 bin sterlin arasında paralar harcıyor. Kulüplerin gelir kaynağı olmaması, tesislerinin modern olmamasına rağmen futbolculara harcanan transferle paralarına Devlet ve futbol yöneticileri de ne yazık ki ses çıkarmıyor.

Altınör isyan etti

Türk Ocağı Kulüp Başkanı Fahri Altınör bu sisteme isyan eden ve bunu yüksek sesle dillendiren ilk başkan oldu. Gelecek sezona yönelik transfer yapmayı düşünen veya transfer ettikleri futbolculara çok yüksek miktarda paralar harcayan kulüplere seslenen Altınör, “Bu kadar yüksek fiyat vermeleri futbolumuzu nereye götürecek? Piyasaya bu şekilde para dağıtmasınlar” dedi.

3 katı misilleme yaparım

Altınör, bazı gazete ve internet sitelerinde çıkan Türk Ocağı’nın başarılı futbolcularına yönelik transfer haberlerine de tepki gösterdi. Yapılanı misilleme olarak yorumlayan Altınör özellikle Ocak futbolcuları için telaffuz edilen paralara karşı atakla cevap verdi. “Etik olmayacak şekilde bende misilleme yaparım hem de 3 katı misilleme yaparım da piyasa nasıl olur görürler. Allak bullak ederim piyasayı ve bir daha toparlanamaz. Ancak bu hepimize zarar verir” diye konuşan Altınör, “Benim satılık futbolcum yoktur. Benden hiç kimse futbolcu alamaz” diyerek konu hakkındaki düşüncelerini tamamladı.

“Kupayı müzemizde istiyoruz”

Türk Ocağı Başkanı Altınör şu anda takım olarak tek düşüncelerinde kupa finali olduğunu vurguladı. Yalova ile zor bir final maçı oynayacaklarını söyleyen Ocak başkanı “transferler veya dedikodular bizi ilgilendirmiyor. Biz önümüzdeki en önemli maç olan kupa finaline hazırlanıyoruz. Tek hedefimiz finalde galip gelmek kupayı kazanmak. Kıbrıs Kupası’nı müzemize götürmek istiyoruz ve tüm takımımız bu hedefe odaklanmış durumdadır” dedi.