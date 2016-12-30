Altınbaş Holding’ten yeni yıl galası

Türkiye ve Kıbrıs’ın sektöründe lider kurumlarını bünyesinde barındıran, cirosu 7.6. milyar Türk Lirası’nı aşmış Altınbaş Holding, Kıbrıs’taki 20. Hizmet yılına girerken Cratos Premium Hotel’de Alpet Kıbrıs ve Kıbrıs Altınbaş çalışanlarına yeni yıl yemeği düzenledi. Gece Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üst düzey yöneticilerin katılımlarıyla gerçekleşti! 24 Aralık 2016 Cumartesi gecesi Nobel Balo Salonu’nda gerçekleştirilen bu ihtişamlı geceye Türkiye Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş, Başkan Vekili Sofu Altınbaş, İcra Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kayahan, Altınbaş Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Altınbaş, Altınbaş Kuyumculuk Yönetim Kurulu Üyesi Sedef Altınbaş, Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ergi, Alpet Genel Koordinatörü Mehmet Gültekin, Türkiye Alpet ve Kıbrıs Alpet Genel Müdürü Ali Murat Yeşilyurt, Kıbrıs Altınbaş Kuyumculuk Genel Müdürü Ahmet Maslakçı ve Alpet Kıbrıs Ülke Müdürü Mehmet Fatih Toprak’ın katılımlarıyla gerçekleşti. Konuşmalar yapıldı ve gece için hazırlanan teşekkür videoları izlenirken duygulu anlar yaşandı!

Gece Alpet Kıbrıs Ülke Müdürü Mehmet Fatih Toprak’ın açılış konuşması ile başladı. 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen birçok farklı ve öncü proje ile sektörün rekabetçi kurumu Alpet Kıbrıs ekibinin başarıdan başarıya koştuğunu ve son derece başarılı bir yılın ardından 2017 yılında da daha yüksek hedeflerle Kuzey Kıbrıs’ta 20. hizmet yılını tamamlayacağını belirten Toprak; “Tüm ekibimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Başarıdan başarıya koşmayı misyon edinen ve kenetlenerek, azimle çalışarak, başarmaya devam eden bir ekibimiz olduğu için çok şanslıyız.” dedi.

Kıbrıs Altınbaş Kuyumculuk Genel Müdürü Ahmet Maslakçı ise gerçekleştirdiği konuşmada kuyumculuk ekibi olarak sektörün lider kuruluşu olmanın gururu içerisinde olduklarını belirterek, 2017 yılında da sektör liderine yakışır şekilde gerçekleştirilecek birçok farklı kampanya ve proje ile takı severlerin karşısında olacaklarını belirtti. Ayrıca; Altınbaş Holding’in ilk halkası olan Altınbaş Kuyumculuk bugün sadece Kuzey Kıbrıs’ta değil, Türkiye ve dünyanın birçok prestijli noktasında bulunan mağazalarıyla Kuzey Kıbrıs’ta doğup, dünyanın saygın markalarından biri haline geldiğini de özellikle sözlerine ekleyen Maslakçı; David Rockefeller’in ünlü sözleleri olan “İş hayatında başarı; eğitim, disiplin ve çok çalışma gerektirir. Ancak bunlardan korkmazsanız fırsatlar hiç olmadıkları kadar iyi olurlar.” sözleri ile ekibe motive kattı. Altınbaş Holding üst düzey yöneticileri de gecede söz aldılar! Altınbaş Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Orkun Altınbaş, Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kayahan, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Sofu Altınbaş ve Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş’ın konuşmaları ile devam eden gecede ortak mesaj “Başarı odaklı çalışmak başarıyı getirir!” oldu. Altınbaş Holding’in kuruluşundan bu yana gelinen dönemde ne gibi zorlukların aşıldığını ve başarıya ulaşmanın azim ve hırs ile ancak olabileceğini belirten Türkiye Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş; “Bu başarıların arkasında emeği geçen ve özverili çalışmaları ile destekte bulunan tüm çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım ve yeni yılın sağlıklı ve başarılı bir yıl olmasını dilerim.” temennilerinde bulundu. Gecede 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen kampanya ve projeleri anlatan video da gösterildi!

Üst düzey yöneticilerin konuşmalarının ardından ekip olarak 2016 yılı içerisinde hedeflenen ve başarılan kampanyalar, projeler ve sosyal etkinliklerin bulunduğu video gösterimi gerçekleşti ve ardından Alpet Kıbrıs’tan Türkiye Alpet’e görev ataması gerçekleştirilen Türkiye Alpet Genel Müdürü Ali Murat Yeşilyurt’a Alpet Kıbrıs ekibi ve bayiler adına teşekkür plaketleri takdim edildi. Ayrıca Alpet Kıbrıs’a kurulduğu günden bu yana hizmetleri geçen ve 20. hizmet yılını dolduran Genel Müdürü Yardımcısı Hıdır Aksoy Hıdıroğlu’na da teşekkür plaketi sunuldu.