“Altın kafes”te eğlence

EĞLENDİRİYOR: Golden Cage’te konuklara coşku dolu saatler yaşatan ve yeni repertuarındaki seslendirdiği şarkılar kadar konuklarıyla da yakından ilgilenen Oğuzhan’la müzik dolu geceler yaşanıyor

Cratos Premium’un tercih edilen restoranları arasında bulunan Golden Cage’te geçtiğimiz Cumartesi akşamı sahne alan olan Oğuzhan, hayranlarının yoğun ilgisi ve alkışları ile sahne alarak konuklarına sıcacık bir gece yaşattı.

Yeni repertuarındaki seslendirdiği şarkılar kadar konuklarıyla da yakından ilgilenen Oğuzhan, birbirinden güzel şarkıları ile programını yapan sanatçı, oryantaller eşliğinde hem oynadı hem oynattı. Gecede sürpriz doğum günü kutlamaları da yaşandı.

Gecede tempo bir an olsun düşmedi. Kendine özgü dekorasyonu ve mistik atmosferi ile her zaman olduğu gibi yine kendine hayran bırakan Oğuzhan’la güzel bir konser daha yaşadı.