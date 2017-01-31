31 Ocak 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Magazin

“Altın Kafes” Oğuzhan’la şenlendi

Tarih:
Bir yorum bırakın
9 Görüntüleme
“Altın Kafes” Oğuzhan’la şenlendi
Haber İçi Üst

EĞLENDİRİYOR: Golden Cage’te konuklara coşku dolu saatler yaşatan ve yeni repertuarındaki seslendirdiği şarkılar kadar konuklarıyla da yakından ilgilenen Oğuzhan’la müzik dolu geceler yaşanıyor

 “Altın Kafes” Oğuzhan’la şenlendi

Cratos Premium’un tercih edilen restoranları arasında bulunan Golden Cage’te geçtiğimiz Cumartesi akşamı sahne alan olan Oğuzhan, hayranlarının yoğun ilgisi ve alkışları ile sahne alarak konuklarına sıcacık bir gece yaşattı.

Yeni repertuarındaki seslendirdiği şarkılar kadar konuklarıyla da yakından ilgilenen Oğuzhan, birbirinden güzel şarkılarla programını yapan sanatçı, oryantaller eşliğinde hem oynadı hem oynattı. Gecede tempo bir an olsun düşmedi. Kendine özgü dekorasyonu ve mistik atmosferi ile her zaman olduğu gibi yine kendine hayran bırakan Oğuzhan’la güzel bir konser daha yaşadı.

“Altın Kafes” Oğuzhan’la şenlendi

“Altın Kafes” Oğuzhan’la şenlendi

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King