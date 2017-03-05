Altın gibi galibiyet: 0-1

K-Pet Süper Lig’de kümede kalabilme mücadelesi veren iki takım olan Değirmenlik ile Dumlupınar’ın mücadelesinde kazanan konuk ekip oldu

DUMLUPINAR ZORU BAŞARDI:

Uzun süre golsüz devam eden mücadelede ev sahibi Değirmenlik’in etkili oyuncularından Sercan 79’da çift sarıdan kırmızı kart görerek Değirmenlik 10 kişi kalırken, Dumlupınar 87’inci dakikada Can’ın kafa golü ile öne geçti ve maçtan galip ayrılarak zoru başardı. Maçtan sonra çıkan olaylarda golü atan Can’a Değirmenlik futbolcuları saldırdı, uzun süre devam eden olaylar güvenlik güçleri sayesinde yatıştırılabildi

Yer: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Kerem Eran (***), Emine Yarkın (***), Hakan Gök (***)

Değirmenlik: Çayan (*), Gençali (*), Sercan (*), Burçin (*)(Dk.46 Ümitcan (*)), Rifat (*), Haşim (*), Fehim (*), Miranda (*)(Dk.75 Fall (*)), Yusuf (*)(Dk.72 İbrahim (*)), Uğur (*), Victor (**)

Dumlupınar: Devrim (***), Mahmut (**), Erdoğ (**), Hasan (**), Yannis (*)(Dk.77 Can (***)), Ahmet (**), Berke (**), Hüseyin (***), Sherman (*), Ümit (*)(Dk.66 Celal (**)), Nazmi (**)

Gol: Dk.87 Can (Dumlupınar)

Kırmızı kart: Dk.79 Sercan, İbrahim (maç sonu) (Değirmenlik)

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda karşılaşan kümede kalma yarışındaki iki takımın mücadelesinde konuk Dumlupınar bitime 3 dakika kala Can ile bulduğu golle maçı kazanmayı başardı. Maçtan sonra Değirmenlik futbolcularının Can’a saldırdığı ve çıkan olayları güvençlik güçlerinin yatıştırabildiği görüldü.

Önemli dakikalar:

16.dakikada ceza alanı dışından Uğur’un sert şutunda top az farkla direğin dışından auta gitti.

32.dakikada Uğur’dan aldığı pasta Victor ceza sahası önünden vurdu, kaleci çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

dakikada Victor’un ceza alanı içersinden pasında Uğur uygun durumda topu auta gönderdi.

45+1.dakikada Hüseyin’in şık pasında ceza alanına Yannis’in şutu üstten auta gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

53.dakikada Haşim ile gelişen atakta Victor ceza sahasından vurdu, topu kaleci son anda çeldi.

79.dakikada Sercan rakibine yaptığı faulden sonra 2.sarı ardından da kırmızı kartla oyun dışında atıldı.

87.dakikada Hüseyin sağdan ortaladı, ceza sahasında Can’ın kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-1.

Karşılaşma 1-0 Dumlupınar üstünlüğünde tamamlandı.

Maçın bitiş düdüğü iler birlikte saha bir anda karıştı. Değirmenlik futbolcularında İbrahim, Gençali ve Ümitcan Dumlupınar futbolcusu Can’a yönelik darp girişiminde bulunmaları sonucunda İbrahim hakem Kerem Eran tarafından kırmızı kart gördü.

Olayların devam ettiği sırada hakemler soyunma odasına giderken Gençali’nin Can’a tekme ile vurmasını hakemler görmezken, bu hareketin gözlemcinin görüp görmediği ise bilinmiyor.

Olaylar daha sonra araya giren güvenlik güçleri ve Değirmenlik Kulüp Başkanı Emirali Öztüccar’ın uğraşları ile yatıştırılabildi.