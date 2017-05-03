En Üst

03 Mayıs 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Ekonomi

Altın fiyatlarındaki son durum

Tarih:
Bir yorum bırakın
12 Görüntüleme
Altın fiyatlarındaki son durum
Haber İçi Üst
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin

Altının gram fiyatı, 142,2 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 234 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarında düşüş görülüyor.

Dün,142,03 lira ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 değer kaybıyla 142,5 liradan tamamladı.

Dolar/TL’deki değer kayıplarına paralel düşüş eğilimini bugüne de taşıyan altının gram fiyatı, 142,3 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı‘da çeyrek altın 234, Cumhuriyet altını 954 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,21 değer kaybederek 1.254,0 dolardan alıcı buluyor.

Uzmanlar, yurtiçi piyasalarda dolar/TL’deki değer kayıplarının altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu ifade ederek teknik açıdan altının gramında, 142 lira seviyesinin destek 143,5 liranın ise direnç olduğunu belirtiyor.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King