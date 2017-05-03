Altın fiyatlarındaki son durum

Altın fiyatlarında düşüş görülüyor.

Dün,142,03 lira ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 değer kaybıyla 142,5 liradan tamamladı.

Dolar/TL’deki değer kayıplarına paralel düşüş eğilimini bugüne de taşıyan altının gram fiyatı, 142,3 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı‘da çeyrek altın 234, Cumhuriyet altını 954 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,21 değer kaybederek 1.254,0 dolardan alıcı buluyor.

Uzmanlar, yurtiçi piyasalarda dolar/TL’deki değer kayıplarının altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu ifade ederek teknik açıdan altının gramında, 142 lira seviyesinin destek 143,5 liranın ise direnç olduğunu belirtiyor.