Almanya’dan sosyal medya platformlarına baskı

Alman hükümeti sosyal medyada yalan haberlerin üretildiğini gerekçe göstererek sert önlemler almaya başladı. Hükümet sosyal medyadan gelen şikayetlere 24 saat içinde cevap vermemesi ve içeriği silmemesi halinde sosyal medya platformlarına cezai işlem uygulayacak

Almanya’da Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarına karşı baskı her geçen gün daha da artıyor.

Hükümet, söz konusu sosyal medya platformlarının şikayet seçeneği oluşturmasını ve 24 saat içinde de bu şikayetlere yanıt verilmesini zorunluluk haline getirmeyi amaçlıyor.

Bu uygulamayı hayata geçirmeyen sosyal medya platformlarının da para cezasına çarptırılması planlanıyor.

BAKANDAN FACEBOOK’A GÖZDAĞI​

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da Facebook’un silme uygulamasını iyileştirmesini beklediklerini dile getirerek “Hala az sayıda ceza gerektiren içerikler siliniyorsa, bunun yasal sonuçları olmalıdır” şeklinde konuştu.

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