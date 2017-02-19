Almanya’da, Yıldırım-Barzani görüşmesi

Askeri ve güvenlik alanında önemli uluslararası forumlardan biri sayılan 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak ve bazı temaslarda bulunmak için Almanya’da olan Başbakan Binali Yıldırım, bu kapsamda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geliyor.

Saat 13.30’da başlayacağı duyurulan görüşmede, terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.