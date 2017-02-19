19 Şubat 2017

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Almanya’da, Yıldırım-Barzani görüşmesi

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Almanya’da, Yıldırım-Barzani görüşmesi
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TC Başbakan’ı Yıldırım, bugün Almanya Münih’te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile bir araya geliyor.

 

Askeri ve güvenlik alanında önemli uluslararası forumlardan biri sayılan 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak ve bazı temaslarda bulunmak için Almanya’da olan Başbakan Binali Yıldırım, bu kapsamda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geliyor.

Saat 13.30’da başlayacağı duyurulan görüşmede, terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.

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