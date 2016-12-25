Almanya’da Bomba Paniği

Almanya’nın Augsburg kentinde 1,8 tonluk patlamamış bomba için büyük tahliye

Almanya’nın güneyindeki Augsburg kentinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 1,8 tonluk patlamamış bomba bulundu. Bombanın etkisiz hale getirilmesi için şehir sakinleri tahliye ediliyor. Heyecanla beklenen Noel’in ilk günü, Ausburglular için kâbusa dönüşmüş durumda.

Birçok Alman için, yılın en heyecanla beklenen dini bayramı şüphesiz Noel… Aileyle zaman geçirme, lezzetli yemekler, hediyeler ve dinlenme anlamına gelen bu bayram Augsburglular için ise bu yıl kâbusa dönüştü.

54 BİN KİŞİ TAHLİYE BÖLGESİNDE

Münih yakınlarında bulunan ve İkinci Dünya Savaşı’nda yoğun hava bombardımanına maruz kalan Augsburg kentinin merkezinde yapılan bir inşaat çalışması sırasında 1,8 ton ağırlığında patlamamış bir bomba bulundu. Yetkililer bombanın etkisiz hale getirilmesi için keşfin yapıldığı bölgenin çevresindeki vatandaşların tahliye edilmesine karar verdi. Tahliye edilmesi gereken insan sayısı 54 bin olarak açıklanıyor.

Bombanın bulunduğu alanın etrafı çevrildi

SAVAŞ SONRASI ALMANYASINDA EN BÜYÜK TAHLİYE

Augsburg’daki tahliye savaş sonrası Almanyasında bu amaçla gerçekleştirilen en büyük tahliye olma özelliğini taşıyor. Ülkede İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bombaların bulunması alışılageldik bir durum olsa da kentte Noel’de ortaya çıkan bu durum vatandaşların huzursuz olmasına yol açtı.

SPOR SALONLARINA VE OKULLARA YERLEŞTİRİLDİLER

Tahliye edilenler geçici olarak spor salonları ve okullara yerleştirildi.

Bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmaları hakkında vatandaşlar radyo ve televizyon yayınlarının yanı sıra sosyal medya aracılığıyla da bilgilendiriliyor.