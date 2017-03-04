Almanya programını iptal eden Baykal’dan açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin programlarına izin vermeyen Almanya’ya CHP milletveki Deniz Baykal’dan tepki geldi. Almanya programını iptal eden Baykal, “Biz fikir ve düşünce özgürlüğüne sadece kendimiz için inanmıyoruz” dedi.

Bozdağ ve Zeybekci’nin programlarına izin verilmemesi üzerine CHP milletvekili Deniz Baykal Almanya programını iptal etti.

Baykal, Almanya’daki toplantıya katılmayacak- Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili

Deniz Baykal yarın Almanya’nın Stutgart kentinde halk oylamasına yönelik düzenlenecek toplantıya gitmeme kararı aldığını söyledi.

Bu konuda konuşan Baykal şunları söyledi:

“Biz fikir ve düşünce özgürlüğüne sadece kendimiz için inanmıyoruz. Biz hukukun üstünlüğüne sadece kendimiz için inanmıyoruz. Biz herkes için düşünce özgürlüğünü sonuna kadar zorunlu sayan bir anlayışın içindeyiz

CHP Almanya Basın Yayın ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Hayri Çiçekdağı, Deniz Baykal’ın Almanya’daki programını iptal ettiğini açıklamıştı.