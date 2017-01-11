Alman milletvekilinden ‘seks işçisi’ teklifi

Almanya’daki Yeşiller Partisi Sözcüsü Elisabeth Scharfenberg, devletin yaşlı ve engelli vatandaşlara seks işçisi hizmeti sağlamasını ve bunun maliyetinin devlet tarafından karşılanmasını önerdi. Öneri, hem Yeşiller Partisi’nde hem de diğer partilerden milletvekilleri arasında tartışma yarattı

Almanya’da Yeşiller Sözcüsü Elisabeth Scharfenberg’in bakımevlerinde kalan engelli ve yaşlılara devletin seks işçisi sağlaması önerisi konuşuluyor.

Welt am Sontag gazetesine konuşan Scharfenberg, “Cinsel yardımı fonlamak benim için makul. Yerel yetkililer uygun seçenekleri tavsiye edebilir ve bağışta bulunabilir” dedi.

Scharfenberg’in önerisine göre; bakımevlerinde kalan vatandaşlar diğer yollarla cinsel açıdan tatmin olamadıklarını bir tıbbi doküman ile kanıtlamalı ayrıca seks işçisine ödenen parayı karşılayamadıklarını göstermeli.

Seks işçiliğinin yasal olduğu Hollanda’da yıllardır özel bir sertifikaya sahip seks işçileri engelli vatandaşlara ‘cinsel destek’ sağlıyor.

Seks işçiliği Almanya’da da 2002’den beri yasal ve bazı bakımevleri seks işçilerinin kurumlarını ziyaretine izin veriyor. Ancak resmi bir düzenleme olmadığından dolayı seks işçilerinin özel ihtiyaçları olan kişilerle ilgilenme konusunda eğitimi olmayabiliyor.

ÖNERİ BAZI MİLLETVEKİLLERİNİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Sputnik’in aktardığı habere göre; Scharfenberg’in önerisi hem kendi partisinden hem de diğer partilerden siyasilerin tepkisini çekti. Sağlık ekonomisi profesörü olan Sosyal Demokrat milletvekili Karl Lauterbach önerinin ‘saçma’ olduğunu savundu. Lauterbach ‘alanın ticarileşebileceği’ uyarısında bulunarak bu tarz bir cinsel destek konusunda tıbbi gereklilik olmadığını söyledi.

Tübingen Belediye Başkanı Boris Palmer da Facebook’taki paylaşımında önerinin partilileri ‘bir dizi kaçık’ gibi gösterdiği yorumunu yaptı. Palmer “Neden bu tarz maceralar hep seçim döneminde yapılıyor?” diye sordu.

Öneri, alandaki uzmanlar arasında da tartışma yarattı.

Almanya’da kurulan ‘MyHandicap International’ adlı hayır kuruluşu bu tarz hizmetlerin seks işçiliği olarak sayılmaması gerektiğini belirterek cinselliğin insanın temel ihtiyaçlarından birisi olduğunu vurguladı.

Daha önce engellilerin seks işçisi hizmeti alması gerektiğini savunan engelli hakları aktivisti Matthias Vernaldi, devletin bu konuda yardım yapmasının hata olacağını söyledi. Vernaldi “Sosyal yardım olarak seks, engellilerin kusurlu olduğuna yönelik halktaki olumsuz algıyı güçlendirir” dedi.