04 Ocak 2017

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Almahara Club’da coşku ve eğlence bir arada

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Almahara Club’da coşku ve eğlence bir arada
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Girne’de hizmet veren Almahara Club’da  Cumartesi gecesi gerçekleşen yeni yıl  partisinde  eğlence severler sabahın ilk ışıklarına kadar müziğin ve dansın tadını çıkardı

Almahara’nın düzenlediği partiler eğlence severler tarafından beğeniyle takip ediliyor.

Geçtiğimiz Cumartesi gecesi gerçekleşen yeni yıl partisinde  eğlence severlerin yine doldurduğu Almahara’da DJ kabinine geçen DJ Barış Pulat ve Dj Barış Turna çaldıkları setlerle tempoyu bir saniye olsun düşürmedi. Eğlence severlerin çılgınca dans edip eğlendiği gecede yeni bir başka coşkuyla karşılandı.

Fotoğraflar: Bahadır AYNA

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Havadis Gazetesi

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