Alkolün etkisi geçince pişman oldu

Abdulsamet Türk, eğlenmeye gittiği barda zil zurna sarhoş olup bar sahibinden para istedi. Türk, olumsuz yanıt alınca “Canınla ödeyeceksin” diye ölüm tehdidinde bulundu

Devrim DEMİR

Ülkede öğrenim gören 26 yaşındaki Abdulsamet Türk, aldığı alkolün etkisi ile kendinden geçince, gittiği barı bir birbirine kattı. Türk, iş yeri sahibinden para istedi, ret cevabı alınca işletmeciyi ölümle tehdit etti.

İşletme sahibinin şikâyeti üzerine tutuklanan zanlı, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Tehdit etti tutuklandı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, Abdulsamet Türk’ün “Şiddet tehdidi” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Hüseyin Soyel, zanlı Türk’ün Girne’de Kurtuluş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Volume bar” isimli bara saat 00.30 raddelerinde gittiğini söyledi.

Soyel, zanlının nefesinde 173 promil alkollü içki tesiri altında kendisine para vermediği gerekçesi ile işletmeci V.S.G.’yi “Şimdi sen bu parayı ödemiyor musun eğer ödemezsen canınla ödersin” sözlerini kullanarak tehdit ettiğini belirtti.

İşletme sahibinin şikâyeti üzerine gözaltına alınan zanlı aleyhinde soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, soruşturma amaçlı 2 gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.