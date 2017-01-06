Alkaş zirveye yerleşti

EN ÇOK KONUŞULAN PROGRAM OLDU: Ay Yapım’ın yeni dizisi “Bu Şehir Arkandan Gelecek” ilk bölümüyle ratinglerde izlenme oranıyla birinci oldu.

FARKLI HİKAYE, GÜÇLÜ KADRO: Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun’un başrollerinde oynadığı, Kıbrıslı ünlü oyuncumuz Osman Alkaş’ında yer aldığı dizi “Bu Şehir Arkandan Gelecek” farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam not aldı

Ay Yapım’ın yeni dizisi “Bu Şehir Arkandan Gelecek”, önceki akşam yayınlanan ilk bölümüyle ratinglerde AB grubunda 6.59 izlenme oranıyla birinci oldu. İlk bölümüyle izleyiciden tam not alan dizi, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesine oturarak günün en çok konuşulan programı oldu.

Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun’un başrollerinde oynadığı, Kıbrıslı ünlü oyuncumuz Osman Alkaşında yer aldığı dizi “Bu Şehir Arkandan Gelecek” farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam not aldı. Çocukken annesi gözlerinin önünde öldürülen Ali Smith’in 24 yıl sonra İstanbul’a tekrar gelişiyle hayatının en büyük sırlarını ve aşkını buluşunun anlatıldığı ilk bölüm, duygusal sahneleriyle çok konuşuldu.

Ekranların yeni çifti Ali ve Derin

Kerem Bürsin, uzun zamandır boks dersleri alarak hazırlandığı Ali karakteriyle dövüş sahnelerinde olduğu kadar duygusal sahnelerdeki performansıyla da büyük övgü topladı. Varlıklı bir ailenin dans tutkunu kızı Derin’i canlandıran Leyla Lydia Tuğutlu’nun sergilediği dans performansı ise profesyonel dansçılara adeta taş çıkarttı.

“Ali benim oğlum mu?”

Bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri de Gürkan Uygun’un canlandırdığı eski boks şampiyonu Şahin Vargı karakterinin Ali’nin öz oğlu olduğunu öğrendiği sahneydi. Çocuk yaşta öldü sandığı oğlunun yaşadığını öğrenen Şahin’in sevinç gözyaşları ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı.