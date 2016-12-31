Alıcı da satıcı da yakalandı

Tasarrufunda 100 miligram uyuşturucu ile yakalanan 23 yaşındaki Sait Çelik, işlediği suçu itiraf ederken, uyuşturucuyu aldığı satıcıyı da ihbar etti

Devrim DEMİR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri, önceki gün Lapta’da ülkede çalışma izinli olarak bulunan 23 yaşındaki Sait Çelik’in kalmakta olduğu evde mahkeme emri ile rama yaptı.

Evde yapılan aramada zanlının tasarrufunda 100 miligram hintkeneviri ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan pet şişe bulundu.

Yapılan sorgulamada zanlı işlediği suçu itiraf etti ve söz konusu uyuşturucu maddeyi 27 Aralık tarihinde 27 yaşındaki Fırat Tanık’tan 180 TL karşılığında 2 gram aldığını itiraf etti.

Aynı gün mahkeme emri ile tutuklanan Fırat’ta işlediği suçu itiraf ederken, zanlılar dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından her iki zanlının da 3’er gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Soruşturma devam ediyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam mahkemede verdiği ifadede zanlılar Sait Çelik ve Fırat Tanık’ın kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri “Alma”, “Tasarruf” ve “Verme” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis çavuşu Erkan Karam, Lapta da önceki gün saat 12.00-12.30 ve 16.40-17.00 saatleri arasında yapılan aramalarda, zanlı Sait Çelik’in evinde 100 miligram hintkeneviri ve uyuşturucu içiminde kullanılan pet şişe ele geçirdiklerini söyledi.

Karam, zanlı Çelik’in itirafı ile Fırat Tanık’ın evinde de arama gerçekleştirildiğini ve içinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan kül tablası bulduklarını kaydetti.

Zanlı Sait Çelik’in söz konusu uyuşturucu maddeyi, 27 Aralık tarihinde Fırat Tanık’tan 180 TL karşılığında aldığını belirten Karam, her iki zanlının da işledikleri suçu itiraf ettiklerini ve gönüllü kan ve idrar örneği verdiklerini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Karam, zanlıların 3’er gün tutuklu kalmaları talebinde bulundu.