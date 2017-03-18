Aleyna Tilki’nin hayelleri gerçek mi oluyor?

Star TV’de yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti’nde Hülya Avşar’a dünya starı bir yazar olmak istediğini itiraf eden Aleyna Tilki’nin hayalleri gerçek mi oluyor? Dört yayınevi, Aleyna Tilki’ye teklif götürdü.

Aleyna Tilki, Bir Hülya Avşar Sohbeti’nde “Kitap yazmayı sevdiğim için gelecekte yazar olmak istiyorum. Dünya starı olmak istiyorum. Yazar olmak dünya starı olmamım bir konsepti olsun istiyorum. Yani dünya starı bir yazar olmak istiyorum” demiş ve bir kitap yazdığını itiraf etmişti.

Emrah Karaduman ile düet yaptığı Cevapsız Çınlama ile ünlenen ve Youtube’da 243 milyon tık alarak Türkiye’de klibi en çok izlenen sanatçı unvanının sahibi olan Aleyna Tilki’nin bu sözleri, yayınevlerini harekete geçirdi.

HaberTürk’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre; 17’lik popçunun boş zamanlarında yazdığı kişisel gelişimiyle ilgili yazılar ve felsefe notları yayınevlerinin iştahını kabarttı. Tilki’nin notlarını temize çekip kitaplaştırmak isteyen dört yayınevi, menajeri aracılığıyla genç şarkıcıya teklif götürdü. Tilki teklifi kabul ederse albümden önce kitabı çıkan popçu olacak