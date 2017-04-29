Aleyna Tilki’den bir ilk

Reşit olmadığı gerekçesiyle içkili mekanlarda sahneye çıkması yasaklanan Aleyna Tilki, hayranlarıyla açık havada buluştu.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında ilk halk konserine çıkan sanatçı Aleyna Tilki, Karatepe stadyumunu dolduran hayranlarını coşturdu. 18. Tarım ve Seracılık Festivali’nin bu yılki gençlik gecesi konserinde ilk defa bir halk konserine çıkan Aleyna Tilki sahne aldı. Karatepe stadyumunu dolduran genç hayranlarını seslendirdiği eserleriyle coşturan Aleyna Tilki, ilk defa bir halk konserine çıkmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Aleyna Tilki’ye Kumluca Belediye Meclis üyesi Şefik Durdaş ve gecenin sponsoru iş adamı Nadi Karasaçlı tarafından plaket verildi.

Aleyna Tilki, seslendirdiği pop şarkılarının yanı sıra, Türk Halk Müziğimizin, en seçkinlerinden olan gecesi bağları, uzun ince bir yoldayım, karlı kayın ormanı gibi türlüleri de yorumladı.