Aleyna Tilki bu kez de ehliyetsiz araç kullandı

Özellikle sosyal medyada en çok konuşulanlardan olan 16 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter hesabında paylaştığı otomobil kullanma görüntüleriyle tepki topladı. Aleyna Tilki’nin bu görüntülerine Seda Sayan’ın sevgilisi Erkan Çelik’ten, ‘bu bir ihbardır’ tepkisi geldi.

16 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, son zamanlarda deldiği yasaklarla ve polemiklerle gündeme gelmeye devam ediyor. Genç şarkıcı Aleyna Tilki, son olarak arkadaşlarıyla gittiği Kuruçeşme’de, 18 yaşından küçüklere yasak olmasına rağmen nargile içerken görüntülenmiş ve eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Genç şarkıcı bu kez daha tehlikeli bir yasağı çiğneyerek direksiyonun başına geçti ve araba kullandı. Araç içinde oldukça rahat görünen şarkıcı bu anlarının videosunu da çekerek Twitter hesabından paylaşınca tepkiler gecikmedi.

Seda Sayan’ın sevgilisi Erkan Çelik, Tilki’nin bu görüntülerini görünce kendi hesabından sert sözlerle eleştirerek şikayetçi olacağını yazdı. Erhan Çelik paylaşımına şu notu da yazdı; “Bu bir ihbardır! Yaşı 16 olduğu için sahnelere çıkamayan Aleyna Tilki’yi bu yaşta ehliyetsiz araba kullanarak diğer insanların canını tehlikeye atmasından dolayı önce kınıyor sonrada trafik ekiplerine şikayet ediyorum.”