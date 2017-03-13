Aleyna Tilki Hülya Avşar’a her şeyi anlattı

O GÖRÜNTÜLERE AÇIKLAMA

“Gece kulübünde üstünde kıyafet olmayan mankenlerle birlikte dans etme görüntüsü gösterildiği gibi gerçek değildi. Orada ben sahne hiç almadım. Beni oraya konuk olarak çağırdılar. Konser değildi konuk olarak sahneye çıkmamı istediler. 18 yaş üstü girilmesi yasak olan bir mekan. Biz bunları bilmiyoruz. Avukatlarımıza sorduk “girebilir miyiz” diye. “Aile olduğu sürece hiçbir sorun yok” dediler. Ailem yanımdaydı, madem yasal bir sorun yok misafir olarak sahneye çıktığımda arkaya dansçılar gelmeye başladı. Haberim yoktu şarkının yarısında, “kimse gelmesin istemiyorum” dedim. Yarısında hemen hepsi indi. Cevapsız Çınlama şarkısının promosyonu için misafir ettiler. Emrah çalacaktı ben şarkı için çıkıp inecektim. Ama yasal değilmiş bu durum. Yurt dışında böyle bir durum yok. Saat sınırlaması var. Ailen dilekçe yazınca çıkabiliyorsun. Ama ben Türkiye’ye uymuyor diye yurt dışında yapıyor dedirtmek istemem. Ülkeme uymuyorsa ben de “bir Türk olarak başka bir yerde yapmak istemiyorum” dedim. Bazılarının kalemi çok sertti. Daha tatlı bir dille uyarılabilirdik çünkü biz hiç bilmiyorduk böyle bir yasak olduğunu.”