Aleyna Tilki Hülya Avşar’a her şeyi anlattı

“PARA BİRİKTİRİYORUM”

“Hayatımda parasal olarak farklılık olmadı. Kazandığım miktar onu okuluma harcayacağım için şu an birikiyor. Evim, okulum, hayatım hiçbir şeyim değişmedi. Paramı ailem değil kendim biriktiriyorum. Çünkü ben kendi başıma bir şeyler yapmayı sevdiğim için kendi birikimimle okumak istiyorum. Kendi birikimimle ev ve araba almak istiyorum. Şu an birikim yaptığım için ailem destekliyor beni maddi olarak. Kazandığım paraya ailem dokunmuyor. Kıyafetlerimi falan her şeyimi ailem alıyor. Bir seneye yakındır kazanıyorum.”