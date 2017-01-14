14 Ocak 2017

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Aleyna Tilki ve Ailesinin İfadesi Alındı

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Aleyna Tilki ve Ailesinin İfadesi Alındı
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Yapılan İhbar Üzerine Aleyna Tilki ve Ailesinin İfadesi Alındı

Bakanlık tarafından alkollü mekanlarda ve gece geç saatlerde sahneye çıkması yasaklanan popçu Aleyna Tilki ve ailesi yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle ifade verdi.

Savcılık, 16 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki’nin ailesinin, küçük kızlarının bakım ve yükümlülüğünü yerine getirmediği ihbarı üzerine harekete geçti.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki’nin ailesi tarafından bakıma muhtaç yaşta çalıştırılarak istismar edildiği ihbarı yapıldı. Kimliği belirsiz kişi, 16 yaşındaki Tilki’nin hem cinsel istismara maruz bırakıldığı, hem de alkol gibi zararlı maddelerin kullanıldığı ortamlarda bulundurularak kişisel gelişiminin zarar görmesine neden olunduğunu iddia etti.

 

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Havadis Gazetesi

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