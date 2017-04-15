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15 Nisan 2017

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Albayrak’tan Q7 müjdesi

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Albayrak’tan Q7 müjdesi
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Yönetici Metin Albayrak’tan Quaresma müjdesi geldi.

Albayrak, Portekizli futbolcuda herhangi bir skıntı olmadığını bildirerek haftaya oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyebileceğini kaydetti. Fabri’ye de sahip çıkan siyah-beyazlı yönetici, “Fabri birçok maçta bizi kurtardı. Kendisi çok üzgün. O bizim için takımın önemli bir parçası” yorumunu yaptı.

‘Fabri gayet rahat oynar’
Genel sekreter Ahmet Ürkmezgil de Q7 için “Quaresma, rövanş maçında oynayacak diye düşünüyoruz, genel duyumlarımız oynayacağı yönünde ama son kararı doktorlar verecekler” dedi. Ürkmezgil de Albayrak gibi Fabri’ye destek verip, “Fabri, için yapılan yorumlara katılmak mümkün değil. Futbol hatalar oyunu. Fabri rövanş maçına gayet rahat çıkacaktır” diye konuştu.

 

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