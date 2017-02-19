19 Şubat 2017

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Albayrak Galatasaray başkanlığı için hazırlık yapıyor

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Albayrak Galatasaray başkanlığı için hazırlık yapıyor
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Galatasaray’ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, başkanlık için hazırlandığını ve kafasında 4 hoca adayının olduğunu açıkladı.

 

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu ‘Hafta Sonu’ programına konuk oldu. Sarı-kırmızılıların Igor Tudor transferiyle ilgili konuşan Albayrak, “Kulüplerin birbirlerine ihtiyacı var. Binlerce antrenör var. Ama bir tane Karabükspor var. Ben dostluklardan yanayım. Bence Igor Tudor’un alınması doğru olmadı. Bir başka kulüpte çalışan, birkaç gün sonra maçı olan bir teknik direktörü ben almazdım. Tudor hoca adaylarımdan biriydi ama ben bu şekilde almazdım” ifadelerini kullandı.

Başkanlık için hazırlık yaptığını da söyleyen Albayrak, 4 hoca adayının olduğunu söyledi. Albayrak, Dursun Özbek’in yönetime girmesi için teklif yaptığını ancak hedefinin bundan sonra başkanlık olduğu için kendisini reddettiğini söyledi.

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