Alasya İlkokulu’nda öğretmen terörü iddiası

Mağusa’da Alasya İlkokulu’nda görevli beden eğitimi öğretmeni öğrencisini tekme tokat dövdüğü gerekçesiyle ailenin şikayeti üzerine tutuklandı

Nadire BAHADİ

Mağusa’da Alasya İlkokulu’nda 5. sınıf öğrencisi Kemal Kaleci, dün okulda Beden Eğitimi öğretmeni Ümit Tarsus tarafından onlarca öğrencinin gözü önünde dövüldü.

Tarsus’un Kaleci’nin boğazını sıkarak yerde tekmelediği görüntüler an be an ilkokulun güvenlik kameralarına yansıdı.

5’inci sınıf öğrencisi Kemal Kaleci’nin ailesi, öğretmen Ümit Tarsus hakkında polise şikayette bulundu.

Dayakçı öğretmen Ümit Tarsus polis tarafından tutuklandı.

Öğretmen Tarsus’un dün okulda bir öğrenciyi daha darp ettiği, başka bir öğrenciyi ise tehdit ettiği ortaya çıkarken, Kaleci ailesi dışında 2 ailenin daha öğretmen Tarsus hakkında polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

Boğazını sıktı, yere yatırıp tekmeledi

Çocuğunun tenefüste öğretmeni tarafından dövüldüğünü haber alan aile okula gidip çocuklarını gördükleri zaman şok geçirdi. Kemal Kaleci’nin annesi Süreyya Kaleci, oğlunun başına gelenleri anlattı.

Süreyya Kaleci, oğlunun, top oynayan arkadaşlarının topuna vurduğu gerekçesi ile öğretmeni Ümit Tarsus tarafından dövüldüğünü iddia etti. Süreyya Kaleci, Ümit Tarsus’un oğlu Kemal Kaleci’nin arkasından gelerek onlarca öğrencinin gözü önünde iki eli ile boğazını sıktığını ve ardından yere yatırarak ayağı ile 3-4 kez tekme attığını anlattı.

Kaleci, oğlunun dayak yediğini gören iki öğrencinin öğretmenin yanına gitmesi üzerine ise Ümit Tarsus’un 2 öğrenciden birini daha dövüp diğer öğrenciye ise “akıllı durun yoksa Kemal’ı dövdüğüm gibi sizi de döverim” diyerek tehditler savurduğunu iddia etti. Süreyya Kaleci, diğer 2 öğrencinin ailesinin de Ümit Tarsus aleyhinde polise şikayette bulunduğunu ifade etti.

Kaleci: Çocuğumu okula dayak yesin diye değil eğitim alması için gönderiyorum

Çocuklarının öğretmeni tarafından tekme tokat dövülmesine isyan eden aile, “böyle cani kılıklı kişilerin eğitim kurumlarında yeri yoktur” diyerek, tepki gösterdi. Süreyya Kaleci, çocuğunu okula dayak yemesi için değil, eğitim alması için gönderdiğini dile getirerek “Oğlumu devlet okuluna yolluyorsam, çocuğum devlet koruması altında olmalı. Bu öğretmeni artık çocuğumun yakınında bile görmek istemiyorum” şeklinde konuştu. Yaşanan olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nı aradıklarını söyleyen Süreyya Kaleci, bakanlığı durumdan haberdar ettiklerini ve yazılı dilekçe yapacaklarını dile getirdi.

Doktor raporu dayağı doğruladı

Ailenin öğretmen aleyhinde suç duyurusunda bulunmasının ardından Kemal Kaleci, doktor kontrolünden geçirildi. Boğazında ve ayaklarında darp izine rastlanan Kaleci’nin sağ karın boşluğunda ise morluk görülerek doktordan alınan raporla Kaleci’nin ciddi şekilde dövüldüğü doğrulandı.