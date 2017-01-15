“Akustik” keyif

MÜZİĞE DOYDULAR



Lefkoşa Dereboyu’nun vazgeçilmez mekanları arasında yıllardır yerini koruyan Cafe Biyer’deki eğlenceseverler, İzzet ve Mehmet’in birbirinden güzel akustik parçalarıyla güzel bir gece geçirdi

Dereboyu’nda hizmet veren Cafe Biyer, İzzet ve Mehmet’i sahnesinde ağırladı. Lefkoşalıların uğrak adreslerinden olan mekan canlı müzik keyfi yaşatmasının yanı sıra leziz yemekleriyle de hem kulaklara hem de mideye hitap ederken başkentlilerin de vazgeçilmezi arasındaki yerini koruyor.