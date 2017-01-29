Bu akşam gelmesi beklenilen isim…

Fenerbahçe taraftarları Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu’nun açıklamalarının ardından transfer beklentisine girdi. Peki bu gece gelmesi beklenen oyuncu kim?

İddialara göre 10 numara arayışında rotanın Cruzeiro’ya çevrildi. Uruguaylı Giorgian de Arrascaeta için Fenerbahçe’nin oyuncunun menajeri Daniel Fonseca ile pazarlığı oturdu.

Finansal Fair-Play anlaşması gereği devre arasında 2.4 milyon euro harcama şansı bulunun Fenerbahçe, oyuncunun yüzde 50 hakkına sahip Fonseca’ya “Cruzeiro ile anlaş, transferi gerçekleştir. Bu parayı biz sana yeni sezonda ödeyelim. Senin payın da kalsın. Sonraki satıştan yüzde 50’si senin olsun.” teklifini iletti.